Jovic, il futuro è lucente ma serve tempo. Testa bassa e lavorare

La capacità di trovare la porta di Luka Jovic ha ammaliato i numerosi tifosi viola a Moena. Il serbo ha mostrato le sue capacità tecniche che convinsero il Real a versare 60 milioni per portarlo in Spagna, ma attenzione, c'è ancora tanto da lavorare. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la condizione fisica del serbo non è delle migliori e contro il Trento, il serbo ha sofferto i carichi di lavoro dei giorni precedenti. Serve tempo e lavoro, soltanto così l'ex Francoforte potrà tornare ad essere il grande bomber di cui questa Fiorentina ha bisogno.