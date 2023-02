Jovic ha deciso di fare quello per cui è stato chiamato: ora gli applausi

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla prestazione di Luka Jovic. Finalmente il serbo ha messo a segno una delle più belle partite da quando indossa la maglia viola. Ci mette un po' ad ingranare, lui come tutta la squadra. Poi con quel gol di testa stappa la Fiorentina e indirizza la partita. Adesso il serbo sembra fare quello per cui è stato chiamato a Firenze, segnare ed essere decisivo. Sorride, mostra i muscoli alla curva e si candida per essere decisivo nel finale di stagione viola. Sostituito si prende i meritati applausi del Franchi.