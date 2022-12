Jovic e quel bisogno di giocare: il serbo deve rinascere al più presto

Il Corriere Fiorentino si è soffermato sul match vinto dalla Fiorentina contro il Bastia. Tra i tanti giocatori analizzati, il noto quotidiano si è soffermato su Luka Jovic. Il serbo ha bisogno di giocare e mettere minuti nelle gambe. In Qatar è sceso in campo per soli 35 minuti e non gioca una gara intera con la Fiorentina da metà ottobre.Visto le condizioni di Cabral, Jovic dovrà rinascere al più presto per regalerà a questa Fiorentina un attacco competitivo.