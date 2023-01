Jovic è la tua occasione: una partita per scacciare tutti i fantasmi

La Nazione si sofferma su Luka Jovic. L'attaccante serbo sarà titolare, complice anche il lungo infortunio di Cabral. L'ex Real Madrid ha l'ennesima occasione per dimostrare a Italiano e ai suoi tifosi di poter essere importante per questa squadra. Le critiche ci sono e tante, ma Jovic non vuole perdere più tempo. Oggi arriva l'occasione da non fallire, anche perchè la pazienza è giunta al limite.