Jovic e il mesto Mondiale. Dopo le vacanze il faccia a faccia viola

Resa dei conti

Proprio in viola la società lo aspetta, soprattutto punta ancora su di lui. Così come ci aveva creduto in estate con quell'affare architettato ad hoc da Ramadani, anche se di lui in maglia Fiorentina per ora non ci sono tante tracce. Jovic dovrà da subito dimostrare di non aver perso lo smalto delle scorse stagioni, finora mancato: 4 reti in Europa e 3 in campionato contro Cremonese, Inter e Salernitana, probabilmente troppo poco per le aspettative. Se poi ci aggiungiamo un carattere particolare e qualche atteggiamento poco gradito, il gioco è fatto. Per sopperire alle mancanze del serbo, nemmeno Cabral ha saputo rendere al meglio e così si è accumulato un ritardo in classifica. Ora il tempo pare essere sempre meno: Jovic dovrà cambiare passo in fretta. Gennaio avrà cinque turni di campionato e la Coppa Italia con la Sampdoria: è la sua occasione.