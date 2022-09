Jovic è già un caso: rifiuto col Verona e numeri impietosi, serve una scossa

Luka Jovic ha cominciato con il piede sbagliato la sua avventura a Firenze e i numeri parlano per lui. L'episodio di Verona è un caso

Redazione VN

È arrivato con le idee chiarissime e grande entusiasmo dal Real Madrid nell'estate che va finendo, ma Luka Jovic non ha ancora rispettato le attese. E per il Corriere Dello Sport è già il primo cado della stagione: nemmeno contro il Verona il serbo è entrato in campo. E a farlo ulteriormente deflagrare sarebbe stata proprio la risposta dell'attaccante, rifiutandosi di sostituire Kouamé non essendo al meglio: certamente una presa di posizione apprezzabile per non compromettere il risultato, ma non è chiaro perché allora sia stato portato in panchina nonostante la contusione rimediata in Europa e soprattutto perché abbia accettato la chiamata in Nazionale.

Problemino

Probabile che alla fine l'acciacco non fosse così evidente, visto che oggi l'attaccante sarà valutato dallo staff medico della sua Nazionale. In caso di problemi tornerà a Firenze, ma il dubbio su Fiorentina-Verona rimane. Il club non dà seguito alla versione da bordo campo e riferisce che Jovic non ha nemmeno iniziato il riscaldamento, ma al di là di questo - specifica il quotidiano - il problema rimane, perché i numeri della punta parlano da soli.

Magro bottino

Un solo gol in 559', per giunta alla prima giornata e in dieci presenze totali. In viola Jovic sta peggiorando anche la sua media dell'ultima stagione spagnola (1 rete in 549'). Un po' poco per il secondo elemento più pagato della rosa, che in estate già sognava di farne 30... A parte la rete alla Cremonese, si ricorda invece fin qui soltanto per il rigore sbagliato con la Juventus. Da lui ci si aspetta decisamente di più.