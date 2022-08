Jovic e compagni inseguono la concretezza: qualcosa si muove, ma ai lati

L'ultima rete di Jovic in amichevole risale al 22 luglio con il Trento. Non male la sua ultima prova contro la Nazionale qatariota, più da assist-man che da finalizzatore, ma Saponara e Ikoné non hanno sfruttato i suoi passaggi. Ora Jovic va ricondizionato, deve ritrovare il ritmo partita. Stesso discorso per Cabral, che delle ultime due amichevoli ha giocato quella contro il Galatasaray.