Jovic e Bonaventura: i due ex in contropiede

Se per il serbo la scorsa stagione vissuta a Firenze non è stata certo indimenticabile, lo stesso non può dirsi per il percorso in rossonero di Bonaventura. Tra Jack e il Diavolo, insieme dalla stagione 2014/15 fino all’estate del 2020 (quando ha deciso di approdare sulle sponde dell’Arno) si è subito creato un rapporto di amore reciproco condito da 184 presenze e 35 gol. Dopo aver ritrovato l’azzurro della Nazionale, il centrocampista marchigiano vuole ricambiare la fiducia di Italiano, tecnico capace di esaltare le sue doti e il contratto, in scadenza a giugno 2024, potrebbe essere ulteriormente prolungato per un’altra stagione, accompagnato dall’opzione di rinnovo automatico per l’anno successivo.