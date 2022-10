Jovic e Barak, così hanno cambiato volto alla Fiorentina

Il Corriere Fiorentino si sofferma sul cambio modulo messo in atto da Vincenzo Italiano. In particolare, sono due i giocatori al centro della trasformazione viola. Il primo è Barak. Lui che nasce trequartista, era pronto a fare la mezzala a Firenze. Invece, ha visto un ritorno alle origini per guidare la Fiorentina. Per non parlare poi di Jovic. Il serbo ha provato più volte a fare il centravanti, ma senza successo. Adesso è diventato un vero e proprio regista offensivo. Con loro, Italiano provare a cambiare volto definitivamente alla sua Fiorentina.