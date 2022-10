Jovic dietro Kouamè, in Scozia si cambia? Italiano riflette sul modulo

Jovic più Kouamè, Italiano cambia. In Scozia con un modulo diverso per tenere vive le speranze europee della Fiorentina

Come riportato dalla Nazione, sia contro il Verona che a Bergamo, Italiano ha messo mano al suo 4-3-3, passando al 4-2-3-1. Jovic dietro Kouamè prima e Cabral poi sembra essere la mossa per risollevare l'attacco viola. Via un centrocampista e dentro un attaccante in più. Sarà questa la chiave? Lo scopriremo in Scozia? La palla passa a Italiano.