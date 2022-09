Jovic contro Vlahovic: tra passato e futuro a suon di gol

Fiorentina-Juventus lascia spesso molti spunti e duelli. Tantissimi sono stati gli incroci interessanti, messi in scena al Franchi durante questo match. Come sottolineato dalla Nazione, quest'oggi, Jovic sfiderà il suo amico Vlahovic , un tempo amico anche della città di Firenze e della Fiorentina.

I due sono pronti a sfidarsi, anche per il posto in nazionale. Al mondiale, la Serbia punterà su loro due per il suo percorso nel torneo. Oggi però, il futuro non conta, perché Jovic deve guadagnarsi il presente e dimostrare il suo valore. Pagato circa 70 milioni, quasi come Vlahovic, il numero 7 viola potrebbe ripartire ad aggiornare i suoi numeri proprio contro la Juventus, ricordando a tutti che lo Jovic visto in Germania è ancora vivo. Dusan? Allegri lascia dubbi sulla sua presenza dal primo minuto. Vedremo, dopo i due gol su punizione, la forma dell'ex Fiorentina.