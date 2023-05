Jovic contro Belotti, la sfida tra bomber deludenti e delusi

Oggi La Nazione si appella alla personalità della Fiorentina, chiamata a rialzare la testa dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro l’Inter e ad inseguire ancora l’ottavo posto in classifica. Lo sguardo lungo è verso Praga,...

Oggi La Nazione si appella alla personalità della Fiorentina, chiamata a rialzare la testa dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro l'Inter e ad inseguire ancora l'ottavo posto in classifica. Lo sguardo lungo è verso Praga, ma stasera prendersi i tre punti contro una Roma probabilmente ’distratta’ dal suo sogno europeo potrebbe essere una opportunità concreta. Italiano si affiderà davanti alla voglia di riscatto di Jovic che in questo momento sembra più in palla rispetto a Cabral, anche se il brasiliano pare il bomber designato di coppa e i gol sbagliati del serbo sono costati i supplementari a Roma.