Jovic: contrattempi spagnoli. E le gerarchie in attacco ne approfittano

Tocca ancora ad Arthur Cabral. Il Corriere dello Sport lancia oggi sulle sue pagine il brasiliano come titolare sicuro in attacco in Sivasspor-Fiorentina. Come sta ormai diventando un’abitudine in campionato, scrive il quotidiano, anche domani King Arthur partirà dall'inizio, e se al verdeoro viene data fiducia da subito anche in Conference League significa che le gerarchie ormai sono spostate dalla sua parte. A lui spetterà il compito di trascinare la squadra viola ai quarti e di mantenere posizione e credito nei confronti del rivale-amico Jovic quando il tecnico siciliano sarà chiamato di nuovo a scegliere tra i due. Jovic che doveva in realtà guidare l'attacco viola, ma che non era insieme al gruppo in viaggio ieri da Firenze a Sivas per il semplice motivo che si trovava a Madrid a sbrigare questioni personali “non rimandabili" ad altra data. Un piccolo-grande contrattempo che non poteva essere affrontato diversamente e che la Fiorentina e il calciatore hanno risolto nell’unica maniera possibile: Jovic da Madrid volerà direttamente oggi in Anatolia per poter unirsi ai compagni nell’allenamento di rifinitura. Condizione, questa, che dà forza e valore all’assunto di partenza: diventa complicato vedere il numero 7 subito in campo per ovvi motivi. Troppo importante avere tutti al meglio per Italiano, troppo importante non concedere il minimo vantaggio all’avversario. E Cabral nel frattempo gongola.