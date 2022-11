Jovic, conto aperto. Spirito diverso e ambizioni personali, ora punta Vlahovic

Jovic in forte ascesa, vuole mettere in difficoltà il ct Stojkovic e contendere una maglia a Vlahovic. E oggi cerca il primo gol in trasferta

Ambizioso, protagonista a suon di gol, sfide personali e obiettivi da raggiungere. Così Luka Jovic viene descritto dal Corriere dello Sport - Stadio, che traccia il profilo del serbo a pochi giorni dai mondiali in Qatar. Dopo la rete alla Salernitana, l'attaccante viola cerca il primo gol in trasferta del campionato al debutto contro il Milan e punta ad entrare definitivamente nel cuore dei tifosi viola dopo un inizio in salita caratterizzato da polemiche e dichiarazioni "rettificate".

Da quando Italiano è passato dal 4-3-3 al 4-2-3-1 Jovic ne ha tratto beneficio e i numeri confermano le sensazioni positive di tutta la squadra. C'è uno spirito diverso, un atteggiamento mentale differente - scrive il quotidiano - in Luka e non solo c'è nuova fame di successo. Stasera inoltre sarà l'ultima gara prima del mondiale, competizione in cui l'ex viola Vlahovic parte da favorito per una maglia da titolare: otto gol a sette (in tutte le competizioni) per lo juventino, ma il numero 7 viola proverà fino in fondo a mettere in difficoltà il ct Stojkovic.