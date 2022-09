Jovic, Cabral o Kouamé? Gli exit poll per una maglia da titolare

La Nazione si concentra sul ballottaggio per la maglia da titolare in attacco. Un "exit poll" viola che soppesa le possibilità dei tre candidati: Jovic, Cabral e Kouame. Nessuno, al momento, può sentirsi così forte e considerarsi in netto vantaggio sulla concorrenza. Luka Jovic ha un piccolissimo vantaggio - il quotidiano lo traduce nel 40% - che però può essere rosicchiato. Il serbo non è ancora nella condizione fisica migliore e vista anche nervi tesi per lo scarso impiego in Nazionale, non pare tranquillissimo sul piano psicologico. Italiano potrebbe puntare su di lui con l’obiettivo di aiutarlo a trovare il riscatto, ma l’Atalanta è il cliente peggiore per simili esperimenti.