Jovic-Cabral, l’analisi dietro i problemi in attacco. Il 4-4-2 è possibile?

La Nazione analizza le condizioni fisiche dei due attaccanti viola, Jovic e Cabral. Contro l'Empoli la sterilità dell'attacco viola è stata notata da tutti e quindi, qualcosa va cambiato. I due attaccanti si sono fatti trovare pronti, ma la carenza di palloni buoni e pericolosi segnala un problema in fase di impostazione e nel rapporto con i compagni. Sia il serbo che il brasiliano devono trovare la giusta condizione e l'aiuto dei compagni diventa quindi, fondamentale. Perché non cambiare? Passare al 4-4-2 a gara in corso sfruttando la presenza della doppia punta. Chissà, forse è un monito per il futuro.