Jovic-Cabral, inizia la battaglia: lotta durissima per un solo posto

Si riparte da zero e il ritiro di Moena è la grande opportunità per entrambi, ma soprattutto per il brasiliano, che da gennaio non ha inciso come avrebbe voluto. L'arrivo del serbo in teoria cambia le gerarchie, ma chissà che l'ex Basilea non possa sorprendere. Di sicuro serve una reazione, si è presentato in forma e è pronto a giocarsela. Jovic è arrivato a Firenze convinto principalmente da Milenkovic, che gli ha descritto Italiano come allenatore recupera-calciatori: l'ex Real vuole giocarsi le sue carte anche in vista del Mondiale, dove dovrà battere la concorrenza dell'ex viola Vlahovic. Lo scrive La Nazione.