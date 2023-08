Jovic-Amrabat, segnale chiaro. Attenzione a rischiare con Arthur

Dalla lista dei convocati non c’è Jovic, sempre più lontano dal ’progetto viola’. Così come Amrabat, sempre sul piede di partenza, ma che al momento resta ancora a Firenze. Italiano qualcosa cambierà, anche se almeno nelle intenzioni non l’ossatura della mediana, con Arthur e Mandragora che dovrebbero partire titolari. Il brasiliano sarebbe alla sua terza consecutiva e magari potrebbe essere un rischio, visto che non gioca con continuità da tanto tempo, ma sta bene. Magari, a seconda dell’andamento, si potrebbe pensare ad un suo utilizzo ridotto. Lo riporta la Nazione.