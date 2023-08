Jovic-Amrabat, due cessioni bloccate: serve uno sforzo per gli ultimi colpi

In questi giorni, la società viola si vuole riorganizzare per tentare due colpi: un difensore e un centrocampista. Ma per farlo, ha bisogno di cedere. I due giocatori pronti a lasciare Firenze sono Amrabat e Jovic

La Nazione fa il punto sulla situazione uscite in casa Fiorentina. In questi giorni, la società viola si vuole riorganizzare per tentare due colpi: un difensore e un centrocampista. Ma per farlo, ha bisogno di cedere. I due giocatori pronti a lasciare Firenze sono Amrabat e Jovic, ma la situazione sembra davvero articolata. Infatti, il marocchino attende ancora la prima offerta del Manchester United e la sensazione è che la situazione si sblocchi negli ultimi giorni di mercato. Per quanto riguarda Jovic invece, dopo l'interesse del Galatasaray e della Stella Rossa, non si registrano movimento. Adesso toccherà a Ramadani cercare la situazione ideale per la Fiorentina e per il giocatore.