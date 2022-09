Jovic ai box anche in Nazionale: oggi il provino decisivo per la Svezia

Luka Jovic rimane al momento in forte dubbio per la prima delle due partite di Nations League che la Serbia deve disputare sabato 24 contro la Svezia: secondo il Corriere dello Sport, molto dipenderà dalla sua presenza o meno nell’allenamento odierno. L'ex Real Madrid continua a far parlare di sé non soltanto a Firenze, dove il contributo alla causa viola è per ora fermo a un gol segnato in otto presenze e 558 minuti giocati. L’impiego di Kouamé da centravanti contro il Verona è la riprova del fatto che la pazienza non è infinita; adesso il numero 7 viola deve tornare al meglio e sfruttare la Nazionale per ritrovare feeling col campo e possibilmente con la porta, fisico permettendo...