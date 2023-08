Jovic, adesso Ramadani deve attivarsi. Sennò il sacrificato sarà un altro

Il mercato scoppiettante in entrata della Fiorentina, non deve far dimenticare quello in uscita. Cabral è ormai destinato a vestire la maglia del Benfica e rimane in stallo la situazione che riguarda Luka Jovic. Come riportato dal Corriere Fiorentino, Ramadani sta cercando di trovare una soluzione adeguata ma con molte difficoltà. Si era mosso il Galatasaray, ma l'interesse sembra scemato. Nel caso il serbo dovesse rimanere, ecco che Riccardo Sottil diventerebbe l'indiziato numero uno per vedere una cessione in casa Fiorentina. (FOTO ACF)