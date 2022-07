Jovic accelera anche fuori dal campo: il serbo già a lezione privata di italiano

In cerca della forma migliore (anche se lui non si ritiene lontanissimo dall'essere al 100%), Luka Jovic vuole integrarsi velocemente nel calcio di Italiano ma anche padroneggiare la lingua italiana il prima possibile. Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti, il centravanti serbo già da questi giorni a Moena ha iniziato a prendere lezioni private di italiano per capire il prima possibile le richieste del mister e dialogare con i nuovi compagni. Nell'attesa, i connazionali Milenkovic, Nastasic e Terzic fanno da traduttori al nuovo al n° 7 viola.