Jovetic potrebbe tornare in Serie A: la posizione della Fiorentina

Ritorno in Serie A per Stevan Jovetic? L'ipotesi non è da escludere. L'ex viola, infatti, potrebbe essere il colpo a sorpresa del Como di Cesc Fabregas. Così scrive Tuttosport. Il quotidiano cita anche la Fiorentina. Il montenegrino ha fatto capire che tornerebbe di corsa a Firenze. Attualmente, però, la viola non sembra così propensa a riaccogliere il figliol prodigo. Discorso diverso invece quello che porta in Lombardia, al Como, dove sicuramente verranno fatti acquisti mirati e di qualità, tenendo conto ovviamente però anche della disponibilità delle casse societarie e del bilancio. Il profilo di Jovetic garantisce esperienza, abilità tecniche, costo del cartellino nullo, ingaggio tutto sommato non così esoso e un nome comunque pronto ad accendere l’entusiasmo di una piazza che vorrà fare bella figura in Serie A.