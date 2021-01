Giornata fondamentale per la Lega calcio, come riportato da La Gazzetta Dello Sport. Oggi in tarda mattinata, a Milano, i club saranno chiamati all’elezione delle varie cariche di vertice. Presidente, amministratore delegato, consiglieri, ma anche sei rappresentanti che guidino la media company che verrà costituita. L’ingresso dei fondi che stravolgerà governance e piani imprenditoriali. Dal Pino e De Siervo, oggi numero uno e a.d., sono disponibili a proseguire il lavoro, mentre sul fronte consiglieri è chiamato in causa anche il club Viola. Joe Barone (Fiorentina), Percassi (Atalanta), Scaroni (Milan), Preziosi (Genoa) e Setti (Verona) si contendono i quattro posti dedicati ai consiglieri di Lega. Verdetto incerto.

Basile: “La Fiorentina si salva anche senza mercato. Ma in estate mi aspetto la rivoluzione”