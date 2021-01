Basile: “La Fiorentina si salva anche senza mercato. Ma in estate mi aspetto la rivoluzione”

Di seguito un estratto dell’intervento del giornalista Massimo Basile ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport: “La strategia di mercato della Fiorentina? Così a occhio credo che loro stiano prendendo i giocatori che gli vengono proposti. Il mercato di gennaio è molto difficile, si sa, ma non è impossibile fare bene: basti guardare il Milan che sta facendo un mercato intelligente. Poi io sono convinto che la Fiorentina si salverà anche senza comprare nessuno, ma mi aspetto una rivoluzione totale in estate, vorrei dirigenti che vengano da club che hanno vinto, con curriculum, in grado di portare grandi idee alla proprietà. Io credo comunque che tutti i giocatori che sono stati venduti, Lirola, Duncan, Cutrone, sono giocatori di qualità, che hanno mercato, questo è un aspetto da considerare; anche Kouamé a me piace molto, lo stesso Callejon quando si è saputo che sarebbe venuto ero felicissimo. Il dubbio mi viene semmai sul criterio con cui sono stati presi tutti questi giocatori. Non credo siano errori di mercato, ma per quale progetto tecnico sono stati presi? Questo è il problema. In questo mercato avrei preso Mandzukic, che è uno che torna in difesa, che lotta, ci avrebbe fatto bene”.

Leggi anche: L’esperto su Kokorin: “Gli serve tempo e la Fiorentina forse non ne ha. Il ruolo…”