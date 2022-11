Joaquin, fenomeno anche in tv: numeri record per il suo programma

Che sia un "fenomeno" in campo, lo avevamo capito. Ma che Joaquin potesse diventare subito una star anche televisiva, non era certo scontato. L'ex viola, che in estate ha rimandato di un altro anno il suo ritiro (previsto per il prossimo giugno), nel frattempo ha iniziato a condurre un programma tv in Spagna . E pronti-via è stato un successo clamoroso. Il Corriere Fiorentino di oggi racconta infatti che la bandiera del Betis è il crack tv del 2022, tre milioni di spettatori fissi, con picchi di sei, 29,5% di share, il programma più visto in Spagna del mese di ottobre, il migliore debutto televisivo degli ultimi dieci anni.

Il suo programma tv "Joaquin el Novato", Joaquin il novellino, un incrocio tra fiction e intrattenimento, gioca sulla sua nuova vita: trovarsi un lavoro per quando lascerà i campi da gioco. Un nuovo format dove in ogni puntata, il mercoledì sera in prima serata, El Pisha deve imparare un mestiere da altre celebrità come attori, cantanti, comici, giornalisti, designers. Lui li intervista, con domande a volte spiazzanti come una finta («Qual è la cosa più strana che ti sei messo in bocca?» ha chiesto ridendo a Muñoz e «come fate ad andare in bagno quando siete nello spazio?» all’astronauta Pedro Duque, ministro della scienza fino all’anno scorso). E visto il grande successo potrebbe non finire qui: ora l'ex Fiorentina è corteggiato anche dal cinema: pare sia perfetto per il rifacimento del film Una notte all’opera dei fratelli Marx.