Javi Martinez, la forte volontà del giocatore e il fattore Ribery: la situazione

Javi Martinez è l’ultimo ex Bayern Monaco accostato alla Fiorentina e che avrebbe in Franck Ribery uno sponsor importante. E un grimaldello per provare a forzare l’accordo che lo spagnolo avrebbe già trovato con l’Athletic Bilbao. Ogni possibile discussione andrà rimandata al termine della Champions League, ma rischia di partire con un ostacolo perché la voglia di tornare in patria di Martinez è forte. Ribery proverà a farlo tornare sui suoi passi. Difficile, non impossibile. Lo scrive La Nazione.

