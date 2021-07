Jacobelli: l’addio di Antognoni è un autogol di Commisso

Secondo il direttore di Tuttosport, il patron Viola ha completamente sbagliato a separarsi da Antognoni

Prima dell'intervista pubblicata su Tuttosport in cui Giancarlo Antognoni attacca con forza la società, troviamo un commento alla vicenda da parte di Xavier Jacobelli. Secondo il direttore del quotidiano, Rocco Commisso ha segnato sotto la Fiesole il peggior autogol che potesse segnare. Questo perché Giancarlo Antognoni, uomo, simbolo, bandiera di tutta la piazza Viola non può essere trattato così. Poi un appello a Gravina, presidente della FIGC, perché trovi un incarico in Federazione all'Unico 10. Lui che ha già lavorato nell'ambiente dal 2005 al 2017.