Antognoni spara a zero: “Con Barone incontro terrificante”. Il racconto

L'Unico 10 non usa giri di parole e racconta l'incontro con il DG

L'addio di Antognoni non è andato giù alla piazza Viola ma, soprattutto, non è andato giù a lui. Questo quanto emerge in un'intervista rilasciata a Tuttosport in edicola questa mattina. L'Unico 10, senza giri di parole, racconta dell'incontro avvenuto con Joe Barone prima della decisione di lasciare la Fiorentina. Giancarlo non ha ancora idea del perché sia stato fatto fuori ma sapeva già che non ci sarebbe stata nessuna possibilità di discussione. Era già stato invitato a sgomberare i suoi uffici ed il suo armadietto. Poi, l'incontro col DG. "Un incontro terrificante, di inaudita freddezza", dice Antognoni. Barone è chiaro fin da subito: "Ti tolgo la prima squadra, ti riduco l'ingaggio, ti mando al settore giovanile". Per la bandiera Viola si tratta di un comportamento che non merita neppure l'ultimo dei magazzinieri.