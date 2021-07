Il caso Antognoni scuote Firenze. Palla alla società: deve riportare entusiasmo

L'addio dell'Unico 10 non poteva passare inosservato

Non poteva essere altrimenti. L'addio di Giancarlo Antognoni ha fatto surriscaldare il clima all'interno della piazza Viola. Prima le decine di messaggi d'affetto nei confronti dell'Unico 10 su Instagram, poi gli striscioni ed un messaggio chiaro alla società: "Sveglia!". Questo è quanto troviamo scritto sul Corriere dello Sport in edicola questa mattina. "Adesso tocca alla Fiorentina, dirigenza e squadra, riportare l’entusiasmo nella sua gente, in quel 'popolo viola' che proprio il dg Barone ha apostrofato così pure l’altro giorno, in occasione della presentazione di Italiano. Servono risposte concrete per cancellare il grigio fumo delle ultime due stagioni", si legge. Servirà adesso che la società faccia parlare in capo, la piazza, di qui in poi, difficilmente le perdonerà altri errori.