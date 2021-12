Jack e Odrio non si accontentano: questa Fiorentina vuole vincere e si vede

Parlano gli ambasciatori del pensiero di Vincenzo Italiano. Bonaventura e Odriozola hanno voglia di vincere, come tutta la Fiorentina

Come riportato dal Corriere dello Sport, ambasciatori del pensiero del proprio tecnico sono stati Giacomo Bonaventura e Alvaro Odriozola che a fine gara hanno urlato in coro come il pareggio fosse un risultato non soddisfacente per la il loro desiderio di vittoria. "Per quanto visto in campo, questa partita dovevamo vincerla", esordisce così il terzino spagnolo sottolineando come la testa sia già al prossimo obiettivo, cioè la gara di mercoledì contro il Verona dove conta solo una cosa: vincere. Si allinea a quanto detto anche il centrocampista ex Milan che evidenzia come la squadra fosse dispiaciuta alla fine del primo tempo per non aver fatto un gol. "Questo è il percorso giusto e cresceremo ancora: a Verona sappiamo che sarà difficilissima ma troveremo le energie per fare bene", no c'è tempo di fermarsi. La vittoria non aspetta nessuno e i ragazzi di Italiano lo sanno eccome e si vede.