J come Jolly: la versatilità di Jack Bonaventura ed i numeri del leader

È l'uomo del momento della Fiorentina di Vincenzo Italiano: "Jack" Giacomo Bonaventura a dispetto degli anni che passano sembra migliorare come il vino, e dopo il gol partita contro l'Inter a San Siro carica ulteriormente l'ambiente: "Adrenalina pura alla Scala del Calcio". Come riportato oggi su Il Corriere dello Sport, il centrocampista viola ha celebrato su Instagram l’impresa della Fiorentina contro i nerazzurri, un messaggio accompagnato da una sequenza di immagini che raccontano la soddisfazione del giocatore. Con la rete di sabato sera, l’Inter diventa la sua vittima preferita con 5 reti, come contro Napoli, Sampdoria e Bologna. Gli altri 4 contro i nerazzurri li aveva segnati tutti fra il 2012 e il 2014 quando vestiva la maglia dell’Atalanta. È la prima volta invece che trafigge la difesa dell’Inter da quando indossa la casacca viola. E in questa stagione è pure la prima rete contro una big, visto che gli altri centri sono stati realizzati con Cremonese, Sampdoria e Salernitana. In tutto adesso sono quattro gol e tutti in campionato. Altri centri sono adesso attesi in Coppa Italia e Conference League per diventare un uomo sempre più decisivo anche in queste competizioni. Il suo futuro è già legato alla Fiorentina con il rinnovo del contratto che è stato firmato lo scorso gennaio: scadenza 2024 con eventuale opzione fino al 2025, al concretizzarsi di determinati obiettivi. Vincenzo Italiano lo considera un punto fermo della sua formazione, sia nel 4-3-3 che nel 4-2-3-1, e lo ha impiegato per 2.471 minuti in stagione in tutte e tre le competizioni. Solo in campionato è stato titolare per 19 volte, in 5 occasioni è subentrato e soltanto in due è rimasto sempre in panchina.