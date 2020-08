Izzo vuole solo la Fiorentina, la cui priorità è però Milenkovic: la situazione

La Nazione dà un importante aggiornamento di mercato, scrivendo che in attesa di capire di più sul futuro di Nikola Milenkovic, la Fiorentina registra la totale apertura da parte di Armando Izzo (SCHEDA), difensore in procinto di lasciare il Torino. Izzo avrebbe indicato i viola come unica destinazione gradita, ma è pur vero che senza partenze nel reparto arretrato non ci sarebbe posto per un nuovo innesto. MA DA NAPOLI INSISTONO: SE PARTE MILENKOVIC, ARRIVA MAKSIMOVIC