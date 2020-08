Da Napoli: “Per la Fiorentina Maksimovic se parte Milenkovic. Ma l’Everton può dare fastidio”

Il giornalista RAI Ciro Venerato ha parlato ieri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, affrontando il tema relativo a Maksimovic in uscita:

Maksimovic al momento non ha rinnovato. La conferma di Koulibaly fa si che possa partire da terzo calciatore. Poichè si avvicina ai 29 anni, per 15mln potrebbe partire. C’è la Fiorentina che potrebbe vendere Milenkovic, poi c’è sempre l’Everton che, sfumasse Gabriel, potrebbe puntare su di lui. Koulibaly e Allan sono i nomi caldi per la lista dei cedibili.