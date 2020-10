Iunco: “Italiano influenzato molto da Iachini. A Beppe devo tutto”

Antimo Iunco è molto legato ai due allenatori che si ritroveranno di fronte domani a Cesena. Nella giornata di ieri l’ex Chievo ha parlato al Secolo XIX, spiegando come Italiano abbia appreso molto dal tecnico col cappellino quando giocava a Verona sotto la sua guida. “Vincenzo è come un fratello, a Beppe devo tutto perché mi lanciò nella massima categoria”. Il metodo dell’attuale allenatore dello Spezia, continua Iunco, è stato certamente influenzato da quello di Iachini: entrambi curano molto i particolari. Pronostico? Iunco non si sbilancia, nonostante il tasso tecnico maggiore dei viola.

L’OCCASIONE DI LIROLA: CON LO SPEZIA PER RITAGLIRSI UN POSTO