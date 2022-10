Italiano verso lo Spezia: i maggiori dubbi a centrocampo

Archiviata la qualificazione in Conference League con un turno in anticipo, la Fiorentina è attesa a La Spezia per ritrovare i tre punti anche in campionato. Le prossime tre gare di Serie A, come specificato anche da Vincenzo Italiano, saranno di fondamentale importanza per i viola per cercare di accorciare le distanza dalle zone di classifica che più interessano. Jovic agirà ancora una volta da centravanti, scalzando definitivamente Cabral. Con Nico Gonzalez e Sottil ancora ai box, saranno Ikoné e Kouamé gli esterni a dargli supporto. Come scrive il Corriere dello Sport, il maggiore dubbio è a centrocampo, perché oltre ad Amrabat e al ritorno di Bonaventura, lottano per un posto Duncan e Mandragora, con il primo in leggero vantaggio. In difesa riecco Quarta al fianco di Milenkovic, con le corsie esterne occupate dai soliti Dodò e Biraghi. In porta toccherà al solito Terracciano, visto che Gollini sembra ancora molto insicuro.