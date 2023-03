Italiano vara il turnover col Sivasspor. Turno di riposo per Cabral?

Mancano due giorni alla sfida dell'andata degli ottavi di Conference League che la Fiorentina giocherà contro il Sivasspor. La squadra Viola è apparsa in grande forma nelle ultime uscite, un trend che Vincenzo Italiano non vuole assolutamente cambiare. Ecco perché, secondo quanto scrive Il Tirreno, il tecnico Viola opterà per un po' di turnover contro i turchi, al fine di mantenere una certa freschezza. "Terracciano tra i pali o spazio di nuovo a Sirigu come nel ritorno col Braga? In difesa, torna Milenkovic dopo aver saltato l'appuntamento fiorentino con i portoghesi ed essere rimasto in panchina con Verona e Milan a causa del problema all'adduttore accusato nel derby con l'Empoli, mentre Biraghi ieri si è allenamento a dimostrazione che l'uscita anzi tempo contro i rossoneri non ha lasciato strascichi. Infine, Barak e Jovic potrebbero essere le novità di rilievo."