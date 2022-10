Italiano urla all’arrembaggio: la corsa dei viola per la risalita

Quattro partite per svoltare questa stagione iniziata in malo modo. Questo l'obiettivo principale di Vincenzo Italiano e la sua Fiorentina prima della sosta per il Mondiale in Qatar. Quello di gennaio sarà un altro campionato, ma adesso deve essere concluso questo nel migliore dei modi. I viola, al momento, sono molto indietro in classifica, con solamente 10 punti. Dopo aver vinto in Conference League ed essersi assicurata l'automatica qualificazione al prossimo turno, ha bisogno di una svolta anche in campionato e la sfida con lo Spezia sono un'occasione ghiotta per "prendere due piccioni con una fava". Sì, perché la Fiorentina non vince in trasferta da aprile scorso, quindi ritrovare i tre punti oggi significherebbe molto. Da ex, oggi Italiano cercherà il colpaccio e come scrive Tuttosport, il giocatore determinante potrebbe essere proprio Luka Jovic.