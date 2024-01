Italiano un Poker da Champions League. Il tifo viola sogna a Sassuolo

Il Sassuolo come ultima tappa di un girone di andata stupefacente per la Fiorentina. Con una vittoria i viola terminerebbero il giro di boa con 36 punti. Record della gestione Commisso, quasi raggiungendo i 38 del 2015-16, con Sousa in panchina. Il poker di vittorie consecutive proietterebbe la Fiorentina nelle zone altissime della classifica. La Champions League era un obiettivo inimmaginabile a inizio stagione. Ma sotto sotto la squadra comincia a crederci, e il tifo viola anche. Saranno in 6mila a Sassuolo per spingere la viola oltre i propri limiti. Fonte, Corriere Dello Sport