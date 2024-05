Italiano, turnover ma non troppo. Le possibili decisioni del tecnico viola

Il Corriere Fiorentino scrive oggi degli ultimi, decisivi impegni della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Turnover, ma non troppo. Al Viola Park sono giorni di riflessioni, con l’obiettivo che è arrivare tirati a lucido per la finale con l’Olympiacos ma senza trascurare la sfida di domani con il Cagliari. Per questo, nella testa del tecnico dei viola, c’è una gestione della rosa diversa da quella che si era vista a Salerno e Verona. Contro Ranieri, insomma, difficilmente si vedrà una Fiorentina B ma, più probabilmente, una via di mezzo. Qualcuno dei titolarissimi partirà dal primo minuto salvo poi, va da sé, uscire a gara in corso. Questo perché a Italiano non fa impazzire l’idea di presentarsi in Grecia con giocatori che, se domani rimanessero a riposo, arriverebbero all’appuntamento senza aver messo minuti nelle gambe per una decina di giorni. Forse troppi per presentarsi nelle condizioni ideali. Una riflessione a parte, la meritano poi Bonaventura e Belotti. I due, infatti, a causa di qualche acciacco, ultimamente hanno giocato pochissimo e il dubbio è tra dargli un po’ di spazio col Cagliari o se evitare rischi. Di certo c’è che ad Atene la Fiorentina sarà accompagnata dalla solita, travolgente passione. Ieri, infatti, si è chiusa la vendita dei biglietti e nonostante la trasferta non sia delle più agevoli (soprattutto per il costo dei voli) i tifosi hanno risposto acquistando tutti i 9.000 tagliandi disponibili: l’eventuale disponibilità di ulteriori tagliandi sarà comunicata nei prossimi giorni. La finale di Conference sarà trasmessa anche al Franchi. Nel giro di poco più di 24 ore infatti, il club ha venduto la bellezza di 20mila biglietti. Facile immaginare insomma, che anche lo stadio sarà completamente esaurito. Non basta però, perché oggi il club comunicherà le modalità di apertura e accensione dei maxischermi anche al Viola Park. Una risposta straordinaria, da parte di una città che da più di 20 anni aspetta di poter esultare per la vittoria di un trofeo.