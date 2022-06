Italiano, tra progetto e ambizione: la verità sta nel mezzo

Italiano-Fiorentina, ecco cosa manca per la firma tanto attesa

Firenze è in attesa. Da giorni si attende la famosa firma sul rinnovo di contratto che, per ora, tarda ad arrivare. Come riportato dal Corriere dello Sport, la società viola e Italiano devono trovare un equilibrio tra un progetto all'altezza e le richieste dell'ex Spezia.