Italiano tira dritto e non pensa al futuro. La forza della Fiorentina? Il gruppo

Fiorentina-Monza. Anche in questa occasione, ampie rotazioni per Italiano. Alcune obbligate e altre di precauzione, proprio per non forzare situazioni che potrebbero complicarsi proprio in vista della finale di Conference. Iniziamo dalle prime: Belotti e Ikone si fermano ai box e vanno in tribuna: il Gallo è out per un problema di lombalgia, mentre Ikonè accusa i postumi di un problema accusato all’anca destra. Le buone notizie arrivano invece da Bonaventura che torna a disposizione e pare sulla via del recupero. Anche se in ogni caso andrà in panchina. E allora spazio a due dei recenti protagonisti, come Nzola e Castrovilli, rimasto ai margini mercoledì perchè non è nelle liste Uefa. Poco male. Tornerà molto utile oggi. O meglio, in tanti torneranno utili, perché come è sempre stato detto, la forza di questa squadra è proprio la duttilità del gruppo e la mancanza di un vero e proprio undici titolare, anche se alcuni hanno caratura tecnica superiore. Ma è la mentalità del gruppo a far andare oltre i propri limiti la Fiorentina targata Italiano. Il mister in questo periodo ha incassato tanti attestati di stima. Anche da altre piazze, ma lui tira dritto per la sua strada e resta concentrato sul suo obiettivo che è e resta questa stagione. Come logico che sia. Il futuro può attendere. Il presente proprio no e ’rischia’ di essere irripetibile. Per tanti motivi. Lo riporta la Nazione.