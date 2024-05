Italiano tiene tutti sulla corda e ne cambia dieci: la formula per la vittoria

10. Oggi al Bentegodi, Vincenzo Italiano cambierà 10 giocatori. Quasi un record scrive la Gazzetta dello Sport, visto che a Sassuolo ne cambiò 9. Questa volta, la panchina di uno fra Quarta e Ranieri aggiornerà i numeri di Italiano. L'allenatore della Fiorentina deve trovare la formula per la vittoria attraverso dei cambi vincenti. Partendo dalla porta con Christensen, passando dai vari Parisi, Kayode e Faraoni. Barak sulla trequarti, Dunca, Maxime Lopez e il ritorno di Nzola. Per non parlare di Ikonè e Kouamè sugli esterni. Tutti cambi, con l'obiettivo di vincere. La panchina fa impressione: Bonaventura, Arthur, Nico Gonzalez, Belotti, Mandragora, Biraghi e Dodò. La Fiorentina cerca la formula per la vittoria e lo fa cambiando. Funzionerà? Vedremo.