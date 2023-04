Italiano tiene il gruppo sulla corda: sono tutti indispensabili

Obiettivo mettere in campo la miglior formazione possibile. Vincenzo Italiano studia la formazione anti-Monza sempre tenendo conto delle tante gare ravvicinate, ma non escluderà nessuno. La logica - scrive Repubblica - è sempre chiara: "Siamo tutti indispensabili", riproposta anche oggi. Senza Bonaventura, Venuti e Brekalo il tecnico ritroverà Amrabat e Ikoné. Per sua fortuna, il tecnico ha ampia scelta e soprattutto davanti potrebbe optare per qualche cambio facendo rifiatare chi ha giocato di più: Gonzalez, Mandragora, Quarta, Igor, tanto per citarne alcuni.