Italiano-Thiago Motta: il duello in panchina tra filosofie simili

Su La Nazione di oggi, un'analisi del duello in panchina, in occasione di Fiorentina-Bologna, tra Vincenzo Italiano e Thiago Motta. Come scrive il quotidiano, il denominatore comune ai due tecnici è uno: attaccare. Simili nei moduli e nella filosofia di gioco, i due tecnici prediligono il 4-2-3-1 ed il 4-3-3, con Italiano che vuole gli esterni più vicini alla linea laterale, e Thiago Motta che cerca invece di accentrarli spesso. Secondo il giornale, inoltre, la guida dei rossoblù potrebbe pensare domani di replicare l'idea della Juventus dato che la Fiorentina ha al momento difficoltà ad attaccare difese schierate. I due allenatori, tra l'altro, hanno in comune anche un passato a La Spezia, con Italiano che ha trovato maggior fortuna del collega in Liguria.