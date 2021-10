Italiano studia le alternative: Nico Gonzalez falso nove?

L'argentino sarebbe in grado di sostituire il serbo, ma in maniera diversa

La Nazione si concentra sulle eventuali soluzioni alternative a Dusan Vlahovic. Scritto di Sasha Kokorin, potrebbe essere Nico Gonzalez a giocare al centro dell'attacco. L’esterno argentino ha i numeri per giocare su tutto il fronte offensivo e l’ha dimostrato in queste sette partite scegliendosi anche posizioni centrali per puntare direttamente la porta. Certo il suo contributo sarebbe molto più «movimentista» rispetto a quello di Vlahovic, per caratteristiche fisiche e tecniche visto che Dusan torna spesso indietro anche per fare da sponda e aprire gli spazi agli inserimenti dei compagni di squadra. La soluzione Gonzalez è ben presente nella testa di Italiano, anche se fino da Moena l’allenatore viola ha sempre puntato su Kokorin come vice Vlahovic: i progressi dell’attaccante russo però hanno seguito un percorso più complicato del previsto e per questo motivo anche negli ultimi allenamenti proprio Gonzalez è stato provato in situazione diverse rispetto a quella esterna.