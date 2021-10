Da oggetto misterioso a risorsa? Kokorin è carico

Il caso Vlahovic potrebbe portarlo alla ribalta

"Oggetto misterioso si sarebbe detto in tempi passati, anche se con gli allenamenti aperti a tutti gli occhi fini dei tifosi avrebbero individuato presto se l’incognita di turno sarebbe stata da catalogare tra meteore o altro. Nel pallone di oggi si giudica per quello che si vede la domenica (o negli altri giorni del campionato spezzatino) e la missione impossibile di Italiano è ora quella di far ritrovare a Kokorin il passo del giocatore di calcio. Ce ne sarebbe bisogno e non solo perché le ultime vicende relative al futuro di Vlahovic hanno di fatto amplificato i rimpianti (dei tifosi) di non aver visto arrivare un’alternativa valida al ’serbo ribelle’. Ora più che mai c’è la necessità di rimettere in linea (e nei suoi ’cenci’) il russo che, secondo quello che trapela dal centro sportivo, ha una gran voglia di tornare a essere quello che aveva fatto innamorare calcisticamente anche Fabio Capello, all’epoca del suo mandato da ct russo".