Italiano spinge con Ramadani per trattenere Milenkovic. L’Inter però…

Il mercato della Fiorentina non passerà solo dalle entrate, ma anche dalla conferma dei calciatori presenti in organico resisi protagonisti di una grande stagione. Italiano ha ribadito a Fali Ramadani la necessità di trattenere, magari con ulteriore rinnovo per un altra stagione, Nikola Milenkovic . Sul serbo il ragionamento è semplice ma allo stesso tempo complesso: è stato messo nel mirino dall’Inter come uno dei candidati a sostituire Skriniar se dovesse partire per il Psg e la partita si gioca sull’asse Milano-Firenze.

Nel caso in cui Marotta e Ausilio riuscissero a chiudere per Bremer ci sarebbero i margini per vedere Nikola ancora in viola, altrimenti i nerazzurri tenteranno un forcing per il centrale della Fiorentina. Il contratto in scadenza nel 2023 non mette il club di Commisso in una posizione di vantaggio, ecco perché si resta in attesa degli eventi nella speranza che il serbo rinnovi a sorpresa per il secondo anno di fila. Fonte Repubblica