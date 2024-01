Italiano spera nel miglior Arthur. E attenzione alla carta Sottil

Una delle chiavi della partita sarà proprio il modulo su cui ancora non ci sono certezze. Non è escluso l’impiego della difesa a tre come in Coppa Italia contro il Bologna, ma in settimana Vincenzo Italiano ha provato di nuovo il 4-2-3-1. L’alternativa è il 3-4-1-2 e in entrambi i casi la speranza dell’allenatore è quella di avere Arthur al centro del gioco, al top della condizioni, perché è dai suoi piedi che può nascere una vera svolta. Nell’ultimo periodo non è al meglio della forma e quando lui non gira soffre tutto il resto della formazione. Se invece torna sui suoi livelli, la Fiorentina risulta al meglio. Determinante può diventare anche il contributo di Sottil, un altro esterno d’attacco che ha recuperato dall’infortunio. È subentrato con il Napoli in Supercoppa e ora ha davanti a sé l’occasione per essere in campo dal primo minuto e diventare un punto fermo della Fiorentina, con Brekalo dato in partenza e Kouame impegnato in Coppa d’Africa. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.