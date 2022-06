Italiano sorride: Moena non mancherà nessuno, mercato permettendo

Le vacanze dei calciatori, al più tardi, copriranno la seconda metà di giugno

Chi ha detto vacanze? I calciatori della Fiorentina sono per la maggior parte impegnati in Nations League, qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa e amichevoli internazionali e potranno fermarsi solo nella seconda metà di giugno. Ma alla fine nessuno, a differenza dell'anno scorso, salterà l’appuntamento con il ritiro di Moena Italiano avrà a disposizione tutti i calciatori che, al 10 luglio, faranno parte della rosa, il che è fondamentale per preparare una stagione che comincia col botto. Il raduno prima del ritiro avverrà in due tempi: prima chi ha cominciato le vacanze subito dopo l'ultima di campionato (attesi il 5 luglio), poi i nazionali più avanti. Lo scrive La Nazione.